Задержанных в Беларуси путинских наемников нашли на "Миротворце" (фото)

Большинство задержанных указаны как «внештатные сотрудники ГРУ РФ из ЧВК Вагнера.

Российских наемников из частной военной компании Вагнера, которые планировали дестабилизировать ситуацию в Беларуси накануне выборов президента, нашли на сайте «Миротворец», на котором размещены лица, причастные к преступлениям против национальной безопасности Украины.

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Большинство задержанных указаны как «внештатные сотрудники ГРУ РФ из ЧВК Вагнера и незаконных вооруженных формирований. Некоторые указаны как сотрудники «правоохранительных органов» так называемой «ДНР». На сайте указана их дата и место рождения.

Часть анкет была добавлена под хештегом #Vagner_Sud днем 29 июля, сразу после того, как стали известны имена задержанных в Беларуси бойцов. Некоторые присутствовали на сайте и до публикации личных данных этих людей в СМИ Беларуси.

Как сообщал УНИАН, 32 наемника, которых сегодня ночью задержали сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском, оказались членами российской частной военной компании Вагнера.

Справка УНИАН. Так называемая частная военная компания «Вагнер» – это закрытая организация, тысячи наемников которой воюют по всему миру и в Украине в частности. Иностранные СМИ связывают деятельность ЧВК непосредственно с главой Кремля Владимиром Путиным.

ЧВК "Вагнер" известна жестоким обращением с военными пленными и мирными жителями. Самих боевиков не раз обнаруживали в горячих точках мира после публикации в сети их зверств. Некоторые из членов компании этого даже не скрывали.

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