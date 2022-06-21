Отказ признавать созданные Россией квазиреспублики - это не единственный удар со стороны Токаева по Путину.

Привселюдная оплеуха кремлевскому агрессору - вот что обговаривает весь мир по итогам Петербургского международного экономического форума. Единственный иностранный гость, присутствовавший на мероприятии вживую, - президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - не стал плясать под дудку Путина и высказал свою позицию в лицо.

Об этом говорится в сюжете проекта FreeДом. "Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен к Луганску и Донецку", - напоминают журналисты слова Токаева.

Задавала вопрос Токаеву по поводу так называемой "спецоперации" российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Но загнать в угол президента Казахстана не получилось.

Отказ признавать созданные Россией квазиреспублики - это не единственный удар со стороны Токаева по Путину. Он сказал еще и о том, что не существует никакой политики импортозамещения, это все бред и мифы, отмечают журналисты. Президент Казахстана также отметил, что для торговли у страны есть другой "большой брат" - Китай.

В ответ на заявления Токаева огрызнулся глава Чечни и верный слуга Путина Рамзан Кадыров. Президент Казахстана не стал молчать и ответил ему: "РФ заявляет, что Россия спасла Казахстан. А Казахстан теперь должен вечно служить и кланяться в ноги России".

Но только заявлениями все не закончилось: в порту Новороссийска заблокировали отгрузку казахской экспортной нефти. В ответ Казахстан заблокировал на своей территории 1700 вагонов с российским углем.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен заявляет, что вся эта история не закончится блокировкой нефти. Но за Казахстаном стоит основной партнер - Китай. Поэтому эксперты уверены, что если в Казахстане начнется военный конфликт из-за России, то это дестабилизирует всю центральную Азию.

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