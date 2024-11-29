Впервые за четыре года сирийские повстанцы начали крупное наступление на войска президента Башара Асада. По данным западных медиа, им удалось захватить несколько населенных пунктов и ликвидировать высокопоставленного иранского командира во время продвижения к городу Алеппо. Это обострение после достаточно длительной паузы в боевых действиях можно объяснить несколькими причинами. Основная из них - из-за приближения возможных переговоров, в которые все вовлечены (а ключевых игроков в Сирии даже больше, чем в Украине), стороны пытаются улучшить свои переговорные позиции.

Во-первых, нынешнее обострение - это возможность ослабить позиции России, ее военной группировки в Сирии и заставить ее идти на определенные компромиссы.

Напомню, главная цель захода РФ в Сирию в 2015 году - выход из международной изоляции - так называемая внешнеполитическая победа там была крайне важной для путинского режима после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Кроме того, Россия пыталась использовать сирийскую карту во время переговоров с Соединенными Штатами по Украине. Сейчас оставить Сирию полностью Россия не может, ведь вложила туда много ресурсов, но ее ресурсы брошены в Украину. Поэтому логика обострения понятна.

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Во-вторых, используя изменения ситуации, в частности, уменьшение военного присутствия России в Сирии, пытается усилить свои позиции Турция. Ее цель - инкорпорировать подконтрольные ей группировки в политическую жизнь послевоенной Сирии, создать 30-километровую буферную зону на границе, ведь курды являются большой проблемой для внутренней жизни Турции. А также, воспользовавшись моментом в контексте прихода новой администрации в США, подчеркнуть свою важность в регионе. И возможно, Эрдоган даже использует все это для снижения цен на российский газ, на энергоносители, на поставки других продуктов...

Поэтому мы видим активизацию курдских группировок, которые, можно сказать условно, находятся под контролем Соединенных Штатов, и тех группировок, которые находятся под контролем Турции.

Также это связано непосредственно с российско-украинской войной. Есть информация, что якобы Башар Асад поехал в Москву с требованием вернуть завербованных сирийцев для участия в войне в Украине. Но вряд ли Путин рискнет распылять такие ресурсы, ведь у него до времени "Ч", 20 января 2025 года, существует в них потребность (именно поэтому на Курщине были привлечены северокорейские военные).

При этом, следует понимать, что обострение в Сирии имеет локальный характер. Как говорится, это некий междусобойчик между Путиным и Эрдоганом с опосредованным небольшим вмешательством Соединенных Штатов, которые крайне ограниченно, немножко помогают курдам. Поэтому вряд ли надо переживать, что это может отразиться на помощи Украине. Да, ситуация в Сирии - головная боль для Кремля. Но не для коллективного Запада.

Максим Яли, кандидат политических наук, академик Академии политических наук Украины