Washington Post: История Чернобыля учит, как бороться с ложью

Дезинформация, как и во времена Холодной войны, мешает бороться с реальными угрозами, такими как пандемия коронавируса.

30 апреля 1986 года телевидение СССР показало кадры с Чернобыльской АЭС. На них было видно наполовину разрушенный энергоблок. При этом комментатор утверждал, что "никаких разрушений, огромных пожаров или тысяч жертв нет".

Весна и лето 2020 года ознаменовались для США сразу двумя кризисами: пандемией коронавируса и волнениями после того, как полицейский убил Джорджа Флойда. Но одна вещь связывает их. В обоих кризисах трудно отделить факты от дезинформации.

Об этом на страницах Washington Post пишет директор проекта прикладной истории в Школе Кеннеди Гарвардского университета Колдер Уолтон. Он замечает, что главным двигателем распространения лжи стали автократические режимы в России, Китае и Иране, которые, используя социальные сети, пытаются повлиять на американское общественное мнение.

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История может предложить способ отделить факты от вымыслов. В прошлом однопартийный режим уже использовал дезинформацию, чтобы спасти свою репутацию после катастрофы. Это произошло во времена аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. История этого бедствия разоблачает, как можно бороться с ложью автократов.

Автор замечает, что сериал телеканала HBO под названием "Чернобыль" очень детально описывает, как советская власть создавала завесу лжи после того, как советская электростанция взорвалась на территории Украины 26 апреля 1986-го. Но, несмотря на всю зрелищность фильма, он не показал масштабы того, как СССР пытался манипулировать западными СМИ и их репортажами о трагедии. Рассекреченные советские архивы в Украине разоблачают, как Москва использовала свои спецслужбы и государственные СМИ, чтобы распространять альтернативные "факты" о причинах и жертвах аварии, которая ставила под угрозу легитимность советского режима.

Сразу же после катастрофа советская разведка перешла к "активным мерам", чтобы защитить репутацию своей страны. Такие усилия были организованы специальным департаментом КГБ под названием "служба А", тайная деятельность которого была нацелена изменить ход событий в мире в пользу Москвы. Грязные методы " службы А" включали создание подделок, распространение дезинформации, а также вмешательство в чужие выборы. Как рассказал бывший высокопоставленный офицер КГБ Станислав Левченко, который сбежал в США в 1980-х, "служба А" насчитывала около 15 тысяч работников.

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В соответствии с указаниями штаб-квартиры КГБ, местное отделение бюро в Украине начало работать над "активными мероприятиями", чтобы повлиять на репортажи западных журналистов о Чернобыле. Например, агенты КГБ украли образцы почвы, которые французский журналист собрал в загрязненной радиацией зоне, и подменил их незараженными. Также КГБ преследовало журналиста Newsweek в Москве Стивена Страссера, который писал о Чернобыле.

Когда журналист приехал в Киев в июне 1986-го, КГБ отправило 8 офицеров и 19 бойцов местной добровольческой бригады, чтобы "помешать его действиям" и не позволить "собрать вредную информацию". Недавно во время интервью Страссер вспоминал, что эти меры не были секретными. Группа "головорезов КГБ" окружила его, когда он пытался поговорить с людьми на улицах Киева.

Другим "активным мероприятием" СССР было подделать документы, чтобы отвлечь внимание от того, как Москва неуклюже разбирается с катастрофой на Чернобыльской АЭС, а также направить всю критику в США. После аварии в Украине "служба А" распространила фальшивое письмо, которое якобы написал заметный критик коммунизма и член Агентства США по вопросам информации Герберт Ромерстейн. Дата на письме говорила, что американский политик якобы написал его за три дня до событий в Чернобыле и был адресован председателю комитета Сената по вопросам разведки Дэвиду Дуренбергеру. В тексте шла речь о том, как США "могут использовать катастрофу в Чернобыле в эффективной пропагандистской кампании" против СССР.

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КГБ создало эту фальшивку из кусков настоящего письма, которое Ромерстейн отправил чехословацкому дипломату. Из него советские агенты взяли оригинальную шапку и подпись американского политика, но заменили текст. Но Роместейн был готов к таким манипуляциям. Поэтому он включил в свое настоящее письмо чехословацкому дипломату некоторые свои отметки. Когда фальшивка в августе 1986 года была анонимно прислана редакции Washington Post, она содержала эти тайные отметки. Американский политик связался с дипломатом в Праге и тот признал, что передал письмо "службе А".

Но несмотря на ряд тактических поражений, усилия КГБ были стратегически успешными. Через ряд советских передовых групп в Западных странах бюро смогло посеять мысль о том, что Чернобыль мог случиться где угодно, даже в США. Будто катастрофа на АЭС была неизбежным результатом ядерной энергетики. Этот сигнал от КГБ был переделан и усилен западными "полезными идиотами" вроде группы под названием "Кампания за ядерное разоружение". С помощью КГБ "Чернобыль" стал символом проблем ядерной энергетики в целом, а не смертельной некомпетентности СССР.

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После Холодной войны российская разведка использует те же методы, чтобы защитить репутацию России и дискредитировать США. Это не удивительно, учитывая то, что Владимир Путин - бывший агент КГБ, который окончил Институт внешней разведки имени Андропова, где рекрутов учили выполнять "активные мероприятия". Модернизировав старые трюки КГБ и интегрировав их в современный цифровой мир, российские оперативники снова создают дезинформацию о дезинформации, распространяют фальшивые документы для дискредитации специального прокурора Роберта Мюллера, который расследовал российские хакерские атаки и ложь. Как и во времена Чернобыля, новые российские мероприятия были разоблачены с помощью осторожной работы разведки США.

История советской дезинформации в конце Холодной войны дает уроки, как лучше всего противостоять таким усилиям, когда Китай пытается спасти свою репутацию на фоне пандемии коронавируса или Россия готовит вмешательство в очередные выборы в США. Или же когда Россия, Китай и Иран пытаются разжечь расовый конфликт внутри США.

Наиболее эффективную дезинформацию западные общества выдумывают сами. А "фанатики" хотят усилить свои фальшивки. За год до Чернобыля чиновники ЦРУ дали показания в Конгрессе о природе советских "активных мероприятий".

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Будущий директор ЦРУ и министр обороны США Роберт Гейтс объяснил, что разоблачение - это лучшая стратегия побороть дезинформацию. На вопрос сенатора о реальной угрозе от "активных мероприятий" СССР, Гейтс ответил, что они обычно создают мелкие неприятности, а не стратегические проблемы для США. Впрочем, он подчеркнул, что в случае "напряженных выборов или законодательных споров они могут иметь сильное воздействие".

Сенатором, который задал Гейтсу вопрос о дезинформации Кремля, был Джо Байден. Сегодня ландшафт социальных сетей позволяет распространять дезинформацию легче и быстрее, чем КГБ мог мечтать. И в отличие от прошлого, сегодня Белый дом тоже научился использовать силу дезинформации. Ведь президент Дональд Трамп постоянно распространяет на Twitter теории заговора и непроверенные рекомендации по лечению коронавируса. Он регулярно демонизирует журналистов за то, что они задают ему неудобные вопросы. Дезинфицирующий свет нужно пролить не только на китайскую ложь о COVID-19, но и на американские собственные ошибки в борьбе с пандемией.

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