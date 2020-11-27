Первый день крупнейших скидок и распродаж в большинстве стран состоится без толп в магазинах.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В США владельцев торговых сетей призывают ограничить офлайн-продажи, а людям рекомендуют делать покупки только онлайн.
В течение ноября американцы потратили уже почти 58 миллиардов долларов на покупки, а во Франции крупнейшие торговые сети решили на неделю – 4 декабря – отложить «черную пятницу».
С начала следующего месяца во Франции собираются ослабить карантин и открыть магазины, так и начало распродажи хотят начать вместе с открытием заведений.
А работники компании Amazon – крупнейшей мировой торговой сети онлайн-платформы – собираются сегодня устроить забастовку: одновременно в 15 странах требуют улучшения условий труда и увеличения зарплаты. Говорят, в условиях пандемии им приходится работать больше, а нагрузка возросла в разы.
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