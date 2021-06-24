Он побеседовал с Папой Римским Франциском и подарил ему маску Человека-паука.

На еженедельную аудиенцию Папы Римского в Ватикане пришел мужчина в костюме Человека-паука.

Он побеседовал с Папой Римским Франциском и подарил ему маску Человека-паука.

Супергероем оказался 27-летний итальянец Маттиа Веллардита, который уже несколько лет переодевается в костюм этого героя.

Читайте такжеПапа Римский выразил обеспокоенность обострением на Донбассе и призвал к мируЕго пригласили, чтобы отблагодарить за волонтерскую деятельность: в наряде Человека-паука Веллардита посещает больных детей в госпиталях, передает Би-би-си.

Вильярдита попросил понтифика помолиться за больных детей и их родителей. А еще подарил ему маску Человека-паука — по словам Вильярдита, чтобы показать, что он ежедневно видит страдания заболевших детей.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая