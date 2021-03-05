На данный момент в рамках дела проходят обыски в офисах региональных отделений и в квартирах членов организации, вызовы на допросы и другие процессуальные действия.

В Беларуси против правозащитного центра "Весна" возбудили уголовное дело.

Как сообщается на сайте центра, Главное управление по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь расследуется уголовное дело, возбужденное по ст. 342 УК (Организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

На данный момент в рамках дела проходят обыски в офисах региональных отделений и в квартирах членов организации, вызовы на допросы и другие процессуальные действия.

Член совета ПЦ "Весна" Дмитрий Соловьев является подозреваемым по этому делу и находится под подпиской о невыезде.

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По мнению органов следствия, "Весна" якобы осуществляет финансирование и иное материальное обеспечение незаконных массовых мероприятий, преследующих цели совершения их участниками групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Отмечается, что накануне этих событий по подобным обвинениям были взяты под стражу правозащитники и волонтеры правозащитного центра Марфа Рабкова, Андрей Чепюк, Леонид Судаленко и Татьяна Ласица.

Правозащитники также отмечают, что по государственному телевидению ведется пропагандистская информационная кампания, в которой ПЦ "Весна" фактически обвиняют в террористической деятельности.

В связи с этим правозащитном центре заявили, что являются добровольным объединением граждан, действующих в соответствии с Декларацией о праве и обязанностях отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы, гарантирующей право каждого индивидуально либо в группе лиц защищать права других.

Такая деятельность, по их словам, полностью соответствует Конституции Беларуси и должна быть гарантирована со стороны государства.

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"На протяжении всех 25-ти лет наша организация регулярно сталкивается с актами давления, запугивания и преследования членов организации за осуществление правозащитной деятельности. В 2001 году организация была незаконно лишена государственной регистрации и вынуждена последние 18 лет защищать права человека в стране без регистрации Министерства юстиции. В 2011 году председателя объединения Алесь Беляцкий был осужден на четыре с половиной года лишения свободы за получение иностранной помощи на правозащитную деятельность организации", - рассказали в центре.

Правозащитники подчеркнули, что ПЦ "Весна" никогда не являлся организатором каких бы то ни было насильственных действий и всегда поддерживал мирную реализацию гражданских и политических свобод.

Они также добавили, что акции протеста против фальсификаций итогов выборов президента носили преимущественно мирный характер, несмотря на что, против протестующих были применена непропорциональная сила, спецсредства и оружие.

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"Мы расцениваем начало уголовного преследования по факту деятельности ПЦ "Весна" как очередное преследование в связи с нашей активной правозащитной деятельностью со стороны существующего авторитарного политического режима Александра Лукашенко, которое происходит на фоне беспрецедентных репрессий в стране", - заявляют правозащитники.

По их словам, такие действия властей грубо нарушают ряд международных соглашений, участником которых является Беларусь, в частности, Международного пакта о гражданских и политических правах, Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы, Руководящих принципов ОБСЕ по защите правозащитников, Руководящих принципов по свободе объединений.

В организации также выразили протест в связи с очередными репрессиями в отношении ее членов и заявили, что не планируют прекращать правозащитную деятельность.

Правозащитный центр потребовал от властей Беларуси немедленно прекратить уголовное преследование, освободить из-под стражи правозащитников и волонтеров центра, а также их коллег из Офиса по правам людей с инвалидностью Сергея Дроздовского и Олега Граблевского и сотни других политических заключенных.

Также ПЦ "Весна" призывает власти прекратить практику арестов и судебного преследования правозащитников в Беларуси и гарантировать возможность всем правозащитникам в стране осуществлять свою законную деятельность "в любых обстоятельствах без ограничений и без страха мести, в том числе без риска судебного преследования".

Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси "расшатывают извне", в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Он неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси якобы расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификацию президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси. 19 ноября министры иностранных дел стран ЕС договорились начать подготовку к введению третьего этапа санкций.

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Автор: Антонина Доломанжи