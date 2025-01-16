Воут сказал, что "не собирается опережать президента в вопросах внешней политики".

Кандидат следующего президента США Дональда Трампа на должность главы Административно-бюджетного управления Рассел Воут не стал обязываться выделить на помощь Украине остаток уже одобренного финансирования, который не успевает использовать действующая администрация.

Об этом пишет CNN со ссылкой на его заявление во время слушаний в Сенате США. Так, Воут, который занимал влиятельную должность в администрации Трампа во время его предыдущей каденции, сказал, что "не собирается опережать президента в вопросах внешней политики".

Действующая администрация оставляет неиспользованными более 3 миллиардов долларов утвержденного ранее финансирования для Украины, которые Трамп должен будет потратить, когда вступит в должность. Однако такой ответ Воута может свидетельствовать о том, что новая администрация будет использовать практику, известную как "задержка", акцентируют авторы. Она позволяет американскому президенту отказываться тратить деньги, которые уже были ассигнованы Конгрессом.

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В прошлом Конгресс принял законы, которые ограничивают применение практики задержек, в том числе Закон о контроле задержек (Impoundment Control Act) от 1974 года. Но Воут во время слушаний предположил, что этот закон является неконституционным.

"Президент поднимал вопрос задержек и что 200 лет президенты использовали это право. Мы разработаем подход к этому вопросу и стратегию, когда администрация будет у власти", – сказал он.

Эти ответы вызвали возмущение демократов. В частности, недовольство выразил сенатор Ричард Блюменталь из Коннектикута.

"Я удивлен и возмущен тем, что кто-то на такой ответственной должности может, по сути, сказать, что "президент стоит над законом"", – заявил сенатор.

Отметим, что Административно-бюджетное управление США, которое может возглавить Воут, отвечает за подготовку и выполнение федерального бюджета.

Команда Трампа и Украина: другие новости

В команде Дональда Трампа осознали, что предвыборные обещания о мире в Украине за 24 часа были невыполнимыми. На окончание войны нужны месяцы.

Ранее будущий глава Пентагона Пит Хегсет во время слушаний по его утверждению на должность не упомянул о войне в Украине. Когда сенатор Ангус Кинг спросил, не означает ли это, что США откажутся от Украины, Хегсет ответил:

"Это политическое решение на уровне президента. Он ясно дал понять, что хотел бы видеть конец этого конфликта. Мы знаем, кто агрессор. Мы знаем, кто хорошие парни. Мы хотели бы, чтобы это было как можно выгоднее для украинцев, но эта война должна закончиться".

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