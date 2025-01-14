Эта война должна закончиться, ответил он.

Кандидат на должность министра обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет во время слушаний по его утверждению на должность не упомянул о войне в Украине.

После его вступительного слова сенатор Ангус Кинг отметил, что тот назвал приоритетом работу с партнерами для сдерживания агрессии Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, однако об Украине и России не упомянул. Он спросил, означает ли это, что Штаты хотят отказаться от Украины. Гегсет ответил так:

"Это политическое решение на уровне президента. Он ясно дал понять, что хотел бы видеть конец этого конфликта. Мы знаем, кто агрессор. Мы знаем, кто хорошие ребята. Мы хотели бы, чтобы это было как можно выгоднее для украинцев, но эта война должна закончиться".

В ответ сенатор отметил, что китайский лидер Си Цзиньпин очень внимательно следит за действиями Соединенных Штатов Америки. "Если мы бросим Украину, это будет сильнейшим сигналом для Си Цзиньпина, что он может захватить Тайвань без существенного сопротивления со стороны США", - добавил Кинг.

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Гегсет отметил, что, несмотря на провал сдерживания, Украина сумела отразить попытку России стремительно ее захватить, а также остановила прорыв вражеских войск на востоке страны. Теперь этот конфликт превратился в войну на истощение.

Как передает The New York Times, во время слушаний избранный Трампом кандидат также заявил о необходимости восстановления промышленной базы страны. По его словам, Штаты учатся на войне в Украине, поэтому Пентагон должен найти способы быстрого внедрения новых беспилотных вооружений.

Кроме того, Гегсет пообещал пересмотреть распределение военных ресурсов и рекомендовать инвестиции, которые помогут защитить американские интересы и предотвратить ситуации, подобные началу войны в Украине 2014 года.

Трамп обещает закончить войну

Как известно, до выборов американский политик уверял, что способен договориться о прекращении войны между Украиной и Россией за одни сутки. Этого так и не произошло.

Теперь он планирует провести встречу с кремлевским правителем Путиным. По данным СМИ, в его план входит размещение иностранного военного контингента на линии разграничения.

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