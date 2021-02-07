Комитет по науке, консультирующий правительство Франции по вопросам пандемии, считает, что к началу марта или даже раньше британский штамм будет преобладать по числу заражений.

Количество случаев заражения британским штаммом COVID-19 во Франции еженедельно возрастает на 50%.

Об этом сообщает The Guardian.

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Как пишет издание, хотя доля заразившихся британским штаммом относительно общего числа заражений пока невелика — около 14%, комитет по науке, консультирующий правительство Франции по вопросам пандемии, считает, что к началу марта или даже раньше британский штамм будет преобладать по числу заражений.

Эксперты комитета не исключают, что может возникнуть необходимость в третьем локдауне, чтобы остановить распространение британского штамма.

Коронавирус во Франции

По данным департамента здравоохранения Франции, в общей сложности с начала пандемии в стране выявлено 3,3 млн случаев заражения, умерли 78 794 человека.

24 января 2021 года власти Франции заявили о том, что намерены ввести в стране третий локдаун в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По состоянию на 6 февраля 2021 гола, более 1,9 млн французов получили первую дозу вакцины, и 247 тыс. — уже успели получить вторую.

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Автор: УНИАН