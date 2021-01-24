Ввести усиленный карантин планируют минимум на три недели.

Власти Франции намерены ввести в стране третий локдаун в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщило издание Journal Du Dimanche, передает "Европейская правда".

Читайте такжеФранцузские врачи подготовили новые рекомендации по борьбе с коронавирусомПо данным издания, объявить локдаун планируют в среду во время обращения президента Франции Эммануэля Макрона.

Локдаун должен вступить в силу до конца следующей недели и продлится минимум три недели. Какие именно ограничения будут действовать, пока неизвестно. Однако ожидается, что они будут более мягкими. В настоящее время во Франции, как известно, действует комендантский час с 18:00.

Введение нового усиленного карантина связано со стремительными темпами распространения во Франции "британского" варианта коронавируса и его нового штамма из ЮАР.

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Автор: Алина Вишневская