Власти Франции намерены ввести в стране третий локдаун в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщило издание Journal Du Dimanche, передает "Европейская правда".
Читайте такжеФранцузские врачи подготовили новые рекомендации по борьбе с коронавирусомПо данным издания, объявить локдаун планируют в среду во время обращения президента Франции Эммануэля Макрона.
Локдаун должен вступить в силу до конца следующей недели и продлится минимум три недели. Какие именно ограничения будут действовать, пока неизвестно. Однако ожидается, что они будут более мягкими. В настоящее время во Франции, как известно, действует комендантский час с 18:00.
Введение нового усиленного карантина связано со стремительными темпами распространения во Франции "британского" варианта коронавируса и его нового штамма из ЮАР.
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