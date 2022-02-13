Уоллес предупредил об угрозе начала вторжения в любой момент.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сравнил дипломатические попытки Запада "в последнюю минуту" остановить агрессию России против Украины с умиротворением. Вторжение войск РФ он назвал "весьма вероятным".

Примечательно, что сутками ранее, во время визита в Москву Уоллес озвучивал несколько иное мнение. По итогам встреч с чиновниками он говорил, что считает своего российского коллегу Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова - профессионалами. Мол, если они говорят, что Россия не будет нападать на Украину, то он склонен воспринимать это серьезно.

В субботнем интервью The Times британский министр предупредил, что военное присутствие РФ на границе с Украиной настолько велико, что наступление может начаться в любое время.

"Возможно, он [Путин] просто выключает свои танки, и мы все едем домой, но в воздухе "мюнхенский дух" от кого-то на Западе", - добавил он.

Отметим, 12 февраля посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что продолжает работать вместе с основной командой в посольстве в Киеве.

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в том числе во время зимних Олимпийских игр.

В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможное вторжение российских военных в Украину может начаться с воздушных бомбардировок и ракетных ударов.