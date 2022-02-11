Уоллес опроверг публикации о планах Британии отправить в Украину 600 спецназовцев.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что НАТО намерено соблюдать все подписанные с Россией соглашения, и призвал к деэскалации на украинской границе.

Об этом он заявил во время визита в Москву, передают РИА Новости. Также он отметил, что поставки оружия Украине на фоне российской угрозы носят ограниченный характер и что ракеты поставляются исключительно ближнего действия и для защиты.

Кроме того, Уоллес опроверг публикации о планах Британии отправить в Украину 600 спецназовцев.

Британский министр заявил, что считает своего российского коллегу Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова - профессионалами, и если они говорят, что Россия не будет нападать на Украину, то он склонен воспринимать это серьезно.

"... Если они говорят мне, что они не намерены вторгаться в Украину, я воспринимаю это серьезно и доверяю этому", - сказал Уоллес на пресс-конференции в Москве.

При этом Уоллес отметил, что "четко обозначил, что война в Украине повлечет за собой трагические последствия".

Помимо этого британский министр вспомнил о словах минстра иностранных дел РФ Сергея Лаврова про "разговор глухого с немым" после переговоров с британским министром иностранных дел Лиз Трасс. Уоллес сказал, что у них с Шойгу разговор был другим, был откровенным.

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