Ryanair хочет перевезти пять миллионов пассажиров в Украине в течение первого года после открытия неба.

Авиакомпания Ryanair разработала пятилетний план по возобновлению полетов в нашей стране, но аэропорты, к которым обращались ее представители с соответствующим предложением, проигнорировали его. Об этом заявил гендиректор Ryanair Майкл О'Лири во время конференции "Логистика как драйвер экономического роста".

"Мы вместе составили достаточно амбициозные планы для того, чтобы обеспечить пять миллионов пассажирского потока после первого года [открытия неба] и дорасти до десяти миллионов в течение пяти лет", - заявил он.

По словам Майкла О'Лири, план был подан в аэропорты "Борисполь" и "Львов", однако "в течение двух лет ничего не было достигнуто". Гендиректор отметил, что не понимает, почему аэропорты не готовятся к возобновлению полетов.

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О'Лири добавил, что обеспечить "радикально-агрессивный" план роста может только соответствующая договоренность с аэропортами. Сейчас Ryanair имеет самолеты в 90 аэропортах Европы и компания может переправить по крайней мере часть из них в Киев и Львов.

Справка УНИАН. Ryanair является ирландской сверхбюджетной авиакомпанией, основанной в 1984 году. Ее штаб-квартира находится в Дублине. По состоянию на июнь прошлого года флот компании насчитывал более 590 самолетов.

Последние новости о компании Ryanair

Напомним, недавно УНИАН сообщил, что Ryanair запустил эксклюзивную схему скидок для пассажиров, которые часто летают. Услуга позволит получить преимущества при покупке мест и туристической страховки.

Также ранее в Ryanair объявили о намерении отказаться от бумажных посадочных талонов и стоек регистрации до мая этого года. Впоследствии стало известно, что нововведение начнет действовать на полгода позже, а именно - с 3 ноября.

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