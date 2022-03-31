Сегодняшняя донорская конференция демонстрирует решимость международного сообщества поддержать Украину перед лицом агрессии Путина, сказал Уоллес.

Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что страна вместе с союзниками договорилась предоставить Украине больше летального вооружения, чтобы эффективно защищаться от российских оккупантов.

Об этом сообщает The Guardian.

В помощь войдут системы воздушной и береговой охраны, артиллерия большей дальности, средства противодействия бронетехнике, а также широкая подготовка и материально-техническая поддержка.

"Сегодняшняя донорская конференция демонстрирует решимость международного сообщества поддержать Украину перед лицом незаконного и неспровоцированного вторжения Путина и России. Мы усиливаем нашу координацию, чтобы усилить эту военную поддержку и обеспечить усиление ВСУ", - заявил Уоллес.

31 марта Британия провела инициированную ею конференцию доноров для мобилизации большего количества летального оружия. Перед этим Уоллес отмечал, что Лондон хочет увидеть, "что еще можно собрать из мира, чтобы Путин не добился успеха в Украине".

Британия скептически относится к переговорам с Россией, поскольку не видит готовности Путина завершить войну мирным соглашением.

При этом в стране отметили, что даже в случае прекращения огня Лондон не будет снимать введенных против РФ санкций.

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