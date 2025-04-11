Такой пакт может быть подписан на двустороннем саммите Великобритания-ЕС.

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз обсудит с коллегами стран ЕС углубление сотрудничества в сфере обороны на фоне напряженной политики президента США Дональда Трампа в отношении Европы. Об этом сообщает Bloomberg.

Она встретится с министрами финансов стран ЕС в Польше 11 апреля, чтобы заявить, что мир изменился, поэтому блок должен теснее сотрудничать с Великобританией в вопросах оборонных расходов.

"Великобритания стремится получить доступ к новому оборонному фонду ЕС, а премьер-министр Кир Стармер заявил на этой неделе, что, по его мнению, британские оборонные компании будут привлечены к плану вооружения блока после того, как будет согласован пакт об обороне и безопасности между Великобританией и ЕС", - напомнили в материале.

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В Bloomberg подчеркнули, что обе стороны настроены оптимистично, поэтому надеются, что такой пакт может быть подписан на двустороннем саммите Великобритания-ЕС в Лондоне, который состоится в мае.

В то же время собеседники издания говорят, что переговоры по соглашению об обороне и безопасности были приостановлены из-за разногласий, касающихся прав на рыбалку, однако тарифы Трампа, которые он ввел против стран ЕС, вернули потенциальное соглашение в нужное направление.

"Сотрудничество в сфере финансирования обороны между Британией и Европой может обеспечить большую безопасность в нестабильном мире", - подчеркнула Ривз министрам финансов ЕС.

В свою очередь министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что новый пакет военной помощи на сумму 519 млн долларов будет предоставлен Украине. Такая поддержка также будет включать сотни тысяч беспилотников.

Великобритания и ЕС - последние новости

Ранее Bloomberg писал, что Великобритания и Франция ускорят военное планирование "коалиции желающих", которая имеет целью помочь защитить Украину после возможного прекращения огня. В течение следующих двух недель страны сосредоточатся на обеспечении безопасности Украины в воздухе, на море и на суше.

В то же время The Telegraph сообщал, что Великобритания испытала новую ракету, "критически важную" для обороны Европы. Отмечается, что двигатель этой ракеты обеспечит "трансформационный потенциал", который предоставит оперативное преимущество для будущих вооруженных сил Великобритании.

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