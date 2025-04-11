Разные страны уже начинают определять, что именно могут сделать для поддержки Украины.

Великобритания и Франция ускорят военное планирование "коалиции желающих" в течение следующих двух недель. Страны сосредоточатся на обеспечении безопасности Украины в воздухе, на море и на суше.

Еще одним аспектом станет восстановление Вооруженных сил Украины. Об этом заявили журналистам министр обороны Великобритании Джон Хили и министр обороны Франции Себастьен Лекорню, пишет Bloomberg.

Отмечается, что "силы заверения" будут предназначены для сдерживания любых будущих атак со стороны РФ после потенциального мирного соглашения. Кроме того, Великобритания и Европейский Союз обсудили несколько инициатив, которые будут направлены на увеличение помощи Украине, увеличение расходов на оборону и участие в коалиции стран, готовых предоставить Украине гарантии безопасности в потенциальном мирном соглашении.

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По словам Лекорню, потенциальные участники уже начинают определять, что именно могут сделать и насколько это возможно в рамках политической и конституционной системы каждой конкретной страны. Он добавил, что Турция, к примеру, рассматривает возможность своего участия в морской компоненте сил.

Планы, которые сейчас обсуждаются, должны стать дополнением к поддержке Сил обороны Украины, которые будут находиться на передовой.

"Это означает отказ от демилитаризации Украины. Эти гарантии безопасности также существуют для того, чтобы дать возможность украинским силам восстановить себя", – добавил он.

Издание отмечает, что министры обороны стран "коалиции желающих" встретились в Брюсселе. Британский министр обороны акцентировал, что к европейским странам на этой встрече присоединились также Австралия, Новая Зеландия и Япония. Государства еще не пришли к согласию относительно того, какую форму должны принять эти "силы заверения" и по какой структуре они будут формироваться.

Хили добавил, что "коалиция желающих" – это не "миротворческие силы", о которых ранее говорили европейские лидеры.

"Это не миротворческие силы, которые разъединят враждующие стороны вдоль линии соприкосновения. Самым эффективным сдерживающим фактором против возобновления путинской агрессии, лучшим способом закрепления режима прекращения огня является сила самих украинских сил", – пояснил министр обороны Великобритании.

Иностранные войска в Украине

Призывы отправить иностранных военных в Украину звучат уже не первый год. Европейские лидеры так же говорили о потенциальной отправке сил для поддержки украинских войск в тылу – например, для обучения их непосредственно на украинской земле.

Так же активно обсуждалась возможная отправка в Украину миротворцев для поддержания мира после достижения потенциального соглашения. Одна из инициатив – "коалиция желающих", которую возглавляют Великобритания и Франция, имеет целью помочь защитить Украину после возможного прекращения огня. Однако все может зайти в тупик, если не коалиция заручится поддержкой США, пишет Bloomberg. Лидеры ЕС считают, что лучшей защитой для Украины являются гарантии безопасности США.

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