Оба члена "Большой двадцатки" планируют противостоять Москве из-за ее незаконного вторжения в Украину и призовут к бойкоту других участников.

Великобритания и Евросоюз будут пренебрежительно относиться к главе МИД РФ Сергею Лаврову на саммите G20 и призывают союзников покинуть конференцию во время выступления российской делегации.

Представители ЕС заявили изданию The Telegraph, что сделают все возможное, чтобы изолировать Россию на саммите стран "Большой двадцатки".

"Мы стараемся работать с партнерами, чтобы очень, очень, очень четко показать, что международное сообщество думает обо всех этих преступлениях, зверствах и незаконных действиях России. Это также означает отговаривать их встречаться с Лавровым или кем-то, кто представляет российскую делегацию, или призывать людей выходить, когда Россия выступает", - сказал представитель Службы иностранных дел ЕС.

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Он также отметил, что Великобритания не координирует с ЕС свою внешнюю политику в целом, однако в этом вопросе они "имеют одинаковую цель и взаимно усиливают усилия".

Великобритания и ЕС планируют противостоять Москве из-за ее незаконного вторжения в Украину.

"Война в Украине займет центральное место во время саммита G20 на Бали. Есть возможность отправить послание о мире. Там будет коалиция, а Россия будет изолирована", - заявил источник в администрации президента Франции.

Отмечается, что европейцы дадут понять, что любые переговоры о завершении должны вестись на условиях, приемлемых для Украины.

"Завтра в Украине будет мир, если Россия прекратит войну. Но если Украина прекратит войну, Украины не будет... Не время для войны, но мы поняли, что без Украины ничего нельзя сделать. Украина должна решить, когда они хотят вести переговоры", - сказал французский чиновник.

При этом есть опасения, что Китай и Россия будут работать вместе, чтобы размягчить любое совместное заявление по итогам саммита G20, которое призывает к деэскалации.

В то время как Италия, Германия, Испания и Франция, вероятно, будут поддерживать изоляцию России, Китай этого не будет делать. Индия и Саудовская Аравия не присоединились к санкциям Запада против Москвы, тогда как Турция взяла на себя роль посредника между Москвой и Киевом.

Ранее УНИАН уже сообщал, что лидеры стран "Большой двадцатки" не будут участвовать в традиционной совместной фотосессии на саммите в Индонезии из-за присутствия представителя России Сергея Лаврова: участники не хотят позировать рядом с ним.

Саммит G20 в Индонезии и бойкот России

Саммит лидеров стран "Большой двадцатки" пройдет 15-16 ноября на острове Бали. Участие в саммите планирует принять президент Украины Владимир Зеленский, вероятнее всего - в онлайн-формате.

Несмотря на призывы президента США Джо Байдена исключить Россию из "Большой двадцатки", эта страна-террорист до сих пор входит в этот клуб государств с крупнейшими экономиками.

Более того, президент Индонезии Джоко Видодо настаивал на участии российского диктатора Владимира Путина в саммите и сообщал летом о его согласии приехать на Бали. Однако на днях стало известно, что Путина на саммите не будет, а вместо него Москва отправит министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Ранее в этом году российских делегатов уже бойкотировали на министерских встречах стран G20 из-за начатого Москвой полномасштабного вторжения в Украину. В частности, того же Лаврова бойкотировали главы МИД ряда стран в июле, а также отказались делать традиционное совместное фото. В конце концов, чтобы не позориться еще больше, Лавров досрочно покинул министерскую встречу G20 на Бали и вернулся в РФ.

Отметим, что "Группа двадцати" существует с 1999 года. Сейчас в состав G20 входят: Евросоюз, США, Китай, Япония, Германия, Франция, Бразилия, Великобритания, Италия, Россия, Канада, Индия, Австралия, Мексика, Южная Корея, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина, Южная Африка.

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