Грамоту, которая это удостоверяет, отправят в Лондон.

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посвятили в казаки в Чернигове.

Решением Черниговской казацкой общины Екатерининской церкви Джонсон стал Борисом Чуприной. Грамоту, которая это удостоверяет, отправят в Лондон, сообщает Общественное.

"Почему Чуприна? Потому что вы видите, что у него на голове прическа свободная, подчеркивает его характер, подчеркивает его волю. Прямо по лицу видно, что это большой человек. Именно эту черту мы и хотели подчеркнуть для того, чтобы в будущем, говоря Борис Чуприна, все знали о ком идет речь", - рассказал заместитель гендиректора Черниговского областного исторического музея имени Тарновского Андрей Лесной.

Ранее в казаки также посвящали основателя флота Соединенных Штатов Америки - Джона Пола Джонса под именем Павел Джонс. Он в свое время приезжал в Украину и встречался с нашими казаками.

Напомним, Джонсон остается премьер-министром Великобритании. Лишь чуть более 40% депутатов от правящей Консервативной партии выразили Джонсону вотум недоверия.

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