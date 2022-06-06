Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон и в дальнейшем будет возглавлять британское правительство, поскольку депутаты Консервативной партии выразили ему доверие во время соответствующего голосования.
В частности, доверие Джонсону выразили 211 депутатов, в то время как вотум недоверия поддержали 148, сообщает The Guardian.
Это означает, что только более 40% депутатов от правящей Консервативной партии проголосовали против Джонсона.
Для сохранения своей должности Джонсон должен был набрать как минимум половину и один голос представителей партии в свою поддержку, то есть по меньшей мере 180 голосов. Во время голосования поврежденных бюллетеней не было.
Таким образом, для объявления вотума недоверия не было набрано достаточного количества голосов. А поскольку Джонсон набрал более 50% голосов в свою пользу, он получил 12-месячный иммунитет от увольнения.
Как сообщал УНИАН, разговоры об отставке Джонсона ходят с начала 2022 года.
С призывом объявить о недоверии премьер-министру выступили по меньшей мере 54 члена парламента от партии консерваторов.
Поводом стал гнев части консерваторов в связи с нарушением Джонсоном карантинного режима на Даунинг-стрит в разгар эпидемии коронавируса. В частности, скандал разгорелся из-за того, что премьера уличили в праздновании дня рождения в разгар коронавирусного локдауна.
Сам Джонсон не раз заявлял, что не станет добровольно уходить в отставку.
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