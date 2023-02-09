Президент страны категорически против санкций в отношении российской атомной отрасли.

Болгария наложит вето на решение о введении санкций ЕС, если они коснутся российской атомной энергетики.

Об этом президент Болгарии Румен Радев заявил перед началом внеочередного заседания Совета Европы, сообщает BTA.

"Мы не можем принять санкции в отношении атомной энергетике и, если потребуется, наложим вето", – сказал Радев, отвечая на вопрос о возможности включения ЕС ядерного топлива в следующий пакет санкций.

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Он заявил, что это напрямую затрагивает энергетику и экономику Болгарии. Помимо этого, болгарский лидер выступил за активизацию дипломатических усилий для прекращения войны, развязанной Россией.

"Я призову ЕС использовать всю свою мощь и инструменты, чтобы мы могли вести дебаты в направлении прекращения боевых действий и дипломатических усилий для мирного решения. … Это кровавая война, и мы все реже слышим голоса за мир. Мы слышим только звуки орудий, мы слышим только призывы к победе, и никто не может сейчас определить, что такое победа", – заявил Радев.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-членов Европейского Союза ввести санкции против атомной отрасли, ракетной и дронной индустрий Российской Федерации. Сейчас ЕС готовится принять 10-ый пакет санкций против РФ. Сообщалось, что его могут приурочить к первой годовщине полномасштабной войны в Украине.

Война в Украине – позиция Болгарии

Война в Украине – предмет прений между президентом страны Руменом Радевым и парламентом. Радев, который ранее назвал Крым "российским", в выступает категорически против поставок оружия в Украину, а парламентское большинство – сторонники помощи Украине. В декабре прошлого года болгарский парламент согласовал прямые поставки оружия Украине, из-за чего Радев обвинил депутатов в разжигании войны.

Кроме того, журналисты выяснили, что Болгария негласно поставляла Украине топливо и комплектующие для советских образцов оружия. Это держали в тайне, чтобы поставки не сорвали пророссийские политики в болгарском правительстве.

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