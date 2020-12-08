В одном из штатов Индии госпитализированы уже более 450 человек, пораженных неизвестной болезнью.

Читайте такжеВспышка неизвестной болезни в Индии не связана с коронавирусомКак сообщает The Guardian, неизвестная болезнь поразила людей в штате Андхра-Прадеш.

Отмечается, что в течение выходных сотни людей в городе Элуру потеряли сознание или почувствовали приступы судорог и тошноту и были госпитализированы. Кроме того, у 45-летнего мужчины, которого доставили в больницу с аналогичными симптомами, случился сердечный приступ, и он умер.

По словам местных чиновников, в больницу было доставлено 455 человек, 200 из которых впоследствии отпустили домой.

Для расследования в штат прибыли специалисты Всеиндийского института медицинских наук. В частности, они рассматривают и планируют исследовать версии о возможном загрязнении воды или пищи или отравления воздуха, ведь некоторые из пациентов также жаловались на жгучую боль в глазах.

Отмечается, что штат Андхра-Прадеш - один из тех, который больше всего пострадал от COVID-19.

Неизвестная болезнь в Индии: детали

С 5 декабря зарегистрировано 848 случаев заболевания. Один человек умер. Пострадавшие жаловались на головокружение, головную боль, эпилепсию. Власти утверждают, что болезнь не передается от человека к человеку. По данным Times of India, причиной могли стать токсичные хлорорганические соединения и средства от комаров.

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Автор: Антонина Доломанжи