Стало известно, какая еда позволила Ким Чен Ыну растолстеть до 127 кг

За последние сутки медиа со ссылкой на различные источники сообщают о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына после операции на сердце.

Бывший шеф-повар лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Кендзи Фудзимото рассказал о любимых блюдах политика, которые заставили его растолстеть до 127 кг.

Об этом сообщает Mirror.

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В 2015 году Ким Чен Ын за вечер мог выпить две бутылки шампанского «Cristal» по 175 фунтов стерлингов каждая и съесть дорогой стейк из говядины премиального качества с сыром Эмменталь.

Также северокорейский лидер не отказывал себе в высококалорийных блюдах, в том числе фуа-гра и говядине Вагью. По словам повара, Ким Чен Ын также был сторонником деликатесного супа из акульих плавников.

Напомним, за последние сутки медиа со ссылкой на различные источники сообщают о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына после операции на сердце.

Руководитель Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заверил издание Bloomberg, что информация о смерти Ким Чен Ына не соответствует действительности.