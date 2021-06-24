Титуса Бадехо застрелили, когда он уезжал из местного ночного клуба.

Популярного нигерийского радиоведущего Титуса Бадехо застрелили боевики.

Об этом сообщает издание Premium Times.

Инцидент произошел вечером 19 июня в городе Ибадан. О происшествии сообщил менеджер местного ночного клуба, в котором Бадехо находился незадолго до смерти.

По данным полицейских, около 23:30 по местному времени радиоведущий вместе с друзьями собирался уехать из заведения на своей машине. В этот момент двое мужчине в масках подъехали к нему на мотоцикле и перекрыли дорогу. Они достали оружие, попросили всех выйти из автомобиля и лечь на землю.

В итоге боевики застрелили Бадехо и мгновенно скрылись с места преступления. Других пассажиров они не тронули.

Правоохранители ведут расследование.

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Автор: Денис Прядко