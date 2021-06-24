Популярного нигерийского радиоведущего Титуса Бадехо застрелили боевики.
Об этом сообщает издание Premium Times.
Инцидент произошел вечером 19 июня в городе Ибадан. О происшествии сообщил менеджер местного ночного клуба, в котором Бадехо находился незадолго до смерти.
По данным полицейских, около 23:30 по местному времени радиоведущий вместе с друзьями собирался уехать из заведения на своей машине. В этот момент двое мужчине в масках подъехали к нему на мотоцикле и перекрыли дорогу. Они достали оружие, попросили всех выйти из автомобиля и лечь на землю.
В итоге боевики застрелили Бадехо и мгновенно скрылись с места преступления. Других пассажиров они не тронули.
Правоохранители ведут расследование.
Читайте такжеВ США полиция застрелила многодетного отца-афроамериканца - в городе ввели режим ЧС
Вас также могут заинтересовать новости:
- Instagram-блогер застрелился в прямом эфире после погони с полицией
- В Бразилии закрыли целый город из-за вендетты наркоторговцев после убийства их босса
- Российские наемники в Африке причастны к пыткам и убийствам гражданских – CNN
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram