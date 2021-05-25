Эра противостояния государств возвращается, и воевать с чужими армиями - не то же самое, что с террористами в Афганистане.

Этим летом вывод войск США из Афганистана покончит с так называемой "бесконечной войной". Это также будет конец золотой эры американских сил специальных операций.

Об этом в статье для Bloomberg пишет профессор Школы передовых международных исследований в Университете Джона Хопкинса Хал Брэндс. Глобальная война против терроризма на целое поколение вывела силы спецназначения на передний план американской стратегии. Это было время, когда "зеленые береты", "морские котики", "морские рейдеры" и другие специальные отряды проделали удивительную работу, собрали чрезвычайно большое количество наград и понесли очень большие потери.

Читайте такжеFinancial Times: Выход США из Афганистана может принести новую войну в УкраинуСегодня, однако, США переводят свой фокус с войны против терроризма на долгосрочное противостояние против России и Китая. Чтобы остаться актуальными в борьбе с угрозами новой эры, американским силам специальных операций придется развернуться к своему прошло, хоть это и иронично. За два десятилетия война с терроризмом стала центральной для идентичности сил спецназначения. С первых дней после терактов 11 сентября 2001 года они принимали активное участие в отслеживании лидеров террористов и уничтожении террористических сетей. Они вступали в сражения с "Аль-Каидой" и другими врагами в разных странах: от Филиппин до стран Персидского залива и Сомалийского полуострова.

Вместе с разведывательными управлениями США тайное Объединенное командование специальными операциями Пентагона разработало мощную машину для "охоты на людей" в истории. Подтверждением этого стала операция по убийству Осамы бин Ладена в 2011 году. Роль сил спецназначения стала еще важнее после смерти главного террориста. Во времена президентства Барака Обамы США перешли от масштабных миссий в Ираке и Афганистане к более деликатной антитеррористической стратегии. Этот подход отдал наивысший приоритет небольшим и очень хорошо обученным отрядам, способным проводить рейды или поддерживать союзников в битвах против "Исламского государства" или "Аль-Каиды".

Читайте такжеBloomberg: Запад должен дать Украине все оружие, которое только нужно для самозащитыСилы специальных операций дали именно те результаты, которых хотели политики. Поэтому политики начали еще больше на них полагаться. Бюджет Командования специальными операциями вырос втрое с 2001 до 2017 года. А его личный состав увеличился с 43 тысяч до 70 тысяч солдат. Человеческая цена была высока. В последние годы войны против терроризма на отряды спецназначения (которые составляют примерно 5% от всей армии США) приходилась половина или даже больше американских потерь.

Между тем, эра после терактов 11 сентября формировала и деформировала сообщество сил спецназначения. "Морские котики", "зеленые береты" и другие отряды сосредотачивались на антитеррористических миссиях, отказываясь от задач, для которых они были созданы с самого начала. И это создает вызовы на фоне того, как стратегические приоритеты Америки меняются.

Война с терроризмом никуда не исчезнет. В суровых регионах Африки и Ближнего Востока еще будет много опасной работы. Но главной проблемой для безопасности США становится соревнование с другими большими державами, которое ведется по большей части невоенными средствами, хотя угроза начала войны постоянно присутствует. Поэтому силам спецназначения придется вернуться к своим корням.

Для примера можно посмотреть на "зеленые береты", которые входят в структуру сухопутных войск США. Они были созданы во времена Холодной войны и не для того, чтобы преследовать террористов. "Зеленые береты" помогали Вашингтону бороться за влияние в нестабильных глобальных регионах. Эти силы сыграли большую роль в горячих точках Холодной войны, таких как Сальвадор.

"Сегодня есть много вещей, которые могли бы сделать "зеленые береты". Они могут стать глазами и ушами правительства США в таких регионах, как Африка, где враги постепенно усиливают свое присутствие. Могут укреплять партнеров, таких как Украина, которые оказались на передовой геополитического соревнования. Могут помочь странам Скандинавии или Балтии подготовить для России долгую и кровавую партизанскую войну, если Москва решится на атаку", - говорится в статье.

Но для этого придется сосредоточиться на традиционных навыках, таких как ведение нетрадиционной войны и изучение иностранных языков. Все эти умения атрофировались за последние 20 лет. Или же можно обратить внимание на "морских котиков". После 11 сентября они участвовали в антитеррористических операциях на суше. Но в будущем их силы понадобятся, прежде всего, в морском пространстве Индо-Тихоокеанского региона. Их вклад в борьбу с другими государствами потребует активности, которая больше напоминает их давнюю историю, а не последние годы. В частности, они могут обеспечить чувствительные разведывательные данные в мирное время и расчистить путь для обычных отрядов в горячих регионов во время войны.

Читайте такжеThe Telegraph: Чувство безопасности после отхода войск России от Украины обманчивоЭто же в разной степени касается "рейнджеров", "морских рейдеров" и другие силы специального назначения США. И такая переориентация - это вопрос не только оборудования и проведения тренировок. Для этого нужны также глубокие культурные и организационные изменения. Военным, которые только начинают свою карьеру в армии, а также те, кто служил до 11 сентября, будет легче адаптироваться к новой эре, в которой боевые развертывания случаются редко, а противостояние в мирные времена - норма. Для тех, кто начал службу в силах спецназначения в разгар войны с терроризмом, это будет большая проблема.

Геополитические потрясения провоцируют бюрократические потрясения. Фактически каждому элементу внешнеполитического аппарата США: от Министерства торговли до Госдепартамента и разведывательных управлений, - придется нарастить или восстановить "мышцы" для интенсивного стратегического противостояния. Для американских сил специального назначения это в основном будет возвращение "назад в будущее".

Вывод войск США из Афганистана

В апреле президент США Джо Байден объявил, что 1 мая США начнут вывод войск и выведут контингент до 11 сентября. Военные, необходимые для охраны американского посольства в Кабуле, останутся после 11 сентября.

Представители движения "Талибан" пригрозили возобновить боевые действия против иностранных войск в Афганистане, если военные не уложатся в срок ухода из этой страны.

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Перевод: Лесь Дымань