Власти страны отметили, что некоторые из этих шагов могут носить закрытый характер.

Военные США будут наносить новые дополнительные удары по проиранским группировкам на Ближнем Востоке в ответ на удар беспилотника по базе в Ирдании.

Об этом заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет Reuters. "Мы намерены нанести дополнительные удары и предпринять дополнительные действия, с тем, чтобы дать понять, что США ответят на нападения на наши войска, на убийства наших людей", – сказал Салливан.

"То, что произошло в пятницу, было началом, а не концом наших ответных действий, и будут предприняты новые шаги", - пообещал Салливан и добавил, что некоторые из этих шагов могут носить закрытый характер.

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Удар проиранских группировок по базе США в Иордании

28 января на границе Иордании и Сирии в результате удара беспилотника убиты трое военнослужащих США, еще 25 - ранены. Президент США Джо Байден уже заявил, что нападали вооруженные группы, которые поддерживает Иран. "Хотя мы еще собираем все факты об этом нападении, нам известно, что его осуществили радикальные вооруженные группы, действующие в Сирии и Ираке, которые опираются на поддержку Ирана", - заявил Байден.

На момент удара трое военных спали в палатке. Именно они и стали жертвами атаки.

Эта атака стала первым смертоносным ударом по силам США с тех пор, как в октябре 2023 года разразился конфликт между Израилем и ХАМАС.

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