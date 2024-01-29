Американский президент отметил, что за этим смертоносным ударом стоят группировки, которые подчиняются приказам Ирана.

США "отреагируют" на атаку беспилотника, в результате которой погибли и получили ранения американские военные в Иордании.

Американский президент Джо Байден заявил, что США "должны ответить" после того, как трое американских военных были убиты и еще десятки ранены, пишет Sky News.

"У нас был тяжелый день на Ближнем Востоке. Мы потеряли троих смельчаков в результате нападения на одну из наших баз... И мы ответим", - сказал он.

Байден возложил ответственность за этот удар на "радикальные группировки, поддерживаемые Ираном".

В свою очередь министр обороны Ллойд Остин заявил, что США предпримут все необходимые действия для защиты страны, ее войск и интересов. "Президент и я не потерпим нападений на американские войска, и мы будем принимать все необходимые меры для защиты США, наших войск и наших интересов", - заявил Остин.

Он отметил, что ответственность за эту и другие атаки на силы США на Ближнем Востоке несут поддерживаемые Ираном группировки.

Отметим, что ответственность за удар взяла на себя одна из действующих в Ираке и Сирии группировка "Исламское сопротивление в Ираке", поддерживаемая Ираном.

В свою очередь Иран считает заявления о своей причастности к этому нападению "безосновательными". Как заявил официальный представитель министерства иностранных дел Нассер Канаани, продолжение ударов США по Сирии и Ираку, а также война в секторе Газа только усугубят нестабильность в регионе.

Канаани добавил, что "Исламское сопротивление в Ираке" не подчиняется приказам Ирана.

Удар по американской базе в Иордании

Вчера вечером стало известно об атаке беспилотника на американскую базу в Иордании, которая расположена недалеко от границы с Сирией. К настоящему времени известно о трех погибших, а число раненых военных возросло с 25 до 34. Некоторых раненых уже эвакуировали из страны.

На момент удара трое военных спали в палатке. Именно они и стали жертвами атаки. Американский чиновник сообщил, что по базе ударил большой дрон.

Эта атака стала первым смертоносным ударом по силам США с тех пор, как в октябре 2023 года разразился конфликт между Израилем и ХАМАС.

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