США "отреагируют" на атаку беспилотника, в результате которой погибли и получили ранения американские военные в Иордании.
Американский президент Джо Байден заявил, что США "должны ответить" после того, как трое американских военных были убиты и еще десятки ранены, пишет Sky News.
"У нас был тяжелый день на Ближнем Востоке. Мы потеряли троих смельчаков в результате нападения на одну из наших баз... И мы ответим", - сказал он.
Байден возложил ответственность за этот удар на "радикальные группировки, поддерживаемые Ираном".
В свою очередь министр обороны Ллойд Остин заявил, что США предпримут все необходимые действия для защиты страны, ее войск и интересов. "Президент и я не потерпим нападений на американские войска, и мы будем принимать все необходимые меры для защиты США, наших войск и наших интересов", - заявил Остин.
Он отметил, что ответственность за эту и другие атаки на силы США на Ближнем Востоке несут поддерживаемые Ираном группировки.
Отметим, что ответственность за удар взяла на себя одна из действующих в Ираке и Сирии группировка "Исламское сопротивление в Ираке", поддерживаемая Ираном.
В свою очередь Иран считает заявления о своей причастности к этому нападению "безосновательными". Как заявил официальный представитель министерства иностранных дел Нассер Канаани, продолжение ударов США по Сирии и Ираку, а также война в секторе Газа только усугубят нестабильность в регионе.
Канаани добавил, что "Исламское сопротивление в Ираке" не подчиняется приказам Ирана.
Удар по американской базе в Иордании
Вчера вечером стало известно об атаке беспилотника на американскую базу в Иордании, которая расположена недалеко от границы с Сирией. К настоящему времени известно о трех погибших, а число раненых военных возросло с 25 до 34. Некоторых раненых уже эвакуировали из страны.
На момент удара трое военных спали в палатке. Именно они и стали жертвами атаки. Американский чиновник сообщил, что по базе ударил большой дрон.
Эта атака стала первым смертоносным ударом по силам США с тех пор, как в октябре 2023 года разразился конфликт между Израилем и ХАМАС.