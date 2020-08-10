Близ Дворца Независимости в Минске заметили вертолет (видео)

Странные маневры близ Дворца Независимости в Минске попали на видео.

На видео сняли происходящее 10 августа днем на территории Дворца Независимости в Минске.

Соответствующую видеозапись на своем Telegram-канале опубликовала Nexta.

"Тут вам и машины кортежа, передвигающиеся по территории, и низколетящий вертолет Лукашенко, да и просто ряд непонятных маневров", - говорится в подписи к ролику.

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