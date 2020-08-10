Близ Дворца Независимости в Минске заметили вертолет (видео)
12:10, 10 августа 2020Мир
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Странные маневры близ Дворца Независимости в Минске попали на видео.
Вертолет заметили у Дворца Независимости / Скриншот
На видео сняли происходящее 10 августа днем на территории Дворца Независимости в Минске.
Соответствующую видеозапись на своем Telegram-канале опубликовала Nexta.
"Тут вам и машины кортежа, передвигающиеся по территории, и низколетящий вертолет Лукашенко, да и просто ряд непонятных маневров", - говорится в подписи к ролику.
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