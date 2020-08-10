цей матеріал доступний українською

Близ Дворца Независимости в Минске заметили вертолет (видео)

12:10, 10 августа 2020
Мир
729 0
Вертолет заметили у Дворца Независимости / Скриншот

Соответствующую видеозапись на своем Telegram-канале опубликовала Nexta.

"Тут вам и машины кортежа, передвигающиеся по территории, и низколетящий вертолет Лукашенко, да и просто ряд непонятных маневров", - говорится в подписи к ролику.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter