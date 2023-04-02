В прошлый раз дипломаты обсуждали освобождение арестованных граждан США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен впервые с июля 2022 года провел разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Главной темой телефонного звонка стал арест журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже.

В пресс-службе МИД России заявили, что дипломаты обсудили незаконное задержание Гершковича. При этом Лавров обвинил США в "нагнетании" ситуации в СМИ. По его словам, журналист якобы был "взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну".

"В ходе беседы затрагивались также некоторые актуальные вопросы двустороннего характера", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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В свою очередь в Госдепартаменте США отметили, что Блинкен призвал Кремль немедленно освободить Гершковича, а также незаконно задержанного американца Пола Вилана

"Госсекретарь и министр иностранных дел Лавров также обсудили важность создания условий, которые позволят дипломатическим миссиям выполнять свою работу", - указано в сообщении.

Стоит отметить, что последний телефонный разговор Лаврова и Блинкена состоялся еще в июле 2022 года. Он касался освобождения незаконно задержанных в РФ американцев, а последняя короткая встреча состоялась в марте 2023 года в рамках министерской встречи G20 в Индии.

Арест журналиста Гершковича - что известно

31-летнего журналиста издания WSJ Эвана Гершковича задержали в России по обвинению в шпионаже. Он якобы интересовался деятельностью предприятий военно-промышленного комплекса РФ, в частности, "Уралвагонзаводом".

Журналиста доставили в Москву, где московский суд его арестовал. Грешковича поместили в СИЗО "Лефортово".

В свою очередь президент США Джо Байден призвал россиян освободить журналиста. Теперь администрация американского президента работает над организацией встречи арестованного журналиста с дипломатами. Всех остальных граждан США призывали уехать из России.

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