Президент США призвал освободить задержанного журналиста.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден впервые прокомментировал задержание американского журналиста Эвана Гершковича, который последние несколько лет жил и работал в России.

Как пишет CNN, на просьбу репортера сказать что-то в адрес России по поводу ареста журналиста, Байден ответил: "Отпустите его".

На вопрос другого репортера о том, будут ли высылать США российских дипломатов или журналистов из-за задержания Гершковича, как к этому призвала редакция Wall Street Journal, Байден ответил отрицательно.

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"В настоящее время это не план", – сказал он.

Задержание Эвана Гершковича

Эван Гершкович – 31-летний журналист, родившийся в США в семье москвича и одесситки. На протяжении последних лет живет и работает в Москве, освещая события в России, Украине и других странах, для западной прессы. В течение последнего года является корреспондентом Wall Street Journal.

Накануне его задержали в российском Екатеринбурге, Федеральная служба безопасности РФ обвинили его в том, что он якобы собирал информацию о российских предприятиях военно-промышленного комплекса "по заданию США". Российские Telegram-каналы утверждали, что он якобы интересовался "Уралвагонзаводом" (Нижний Тагил) и оборонными предприятиями Свердловской области. В то же время сопровождавший его пиарщик рассказывал о сборе информации об отношении к ЧВК "Вагнер" среди россиян.

30 марта суд московский суд арестовал журналиста и отправил в СИЗО "Лефортово" (Москва). Его дело получило гриф "совершенно секретно".

Американская газета отвергла обвинения ФСБ и призвала администрацию президента США к ответным действиям. В частности, требовали выдворить российского посла и всех российских журналистов.

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