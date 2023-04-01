Передвижение журналиста записывали на камеру.

The Wall Street Journal утверждает, что представители российских силовых ведомств следили за их российским репортом – американским журналистом Эваном Гершковичем накануне его задержания и ареста.

"На одной из задач господина Гершковича за ним следили несколько российских силовиков, некоторые из которых записывали его передвижения на камеру и оказывали давление на источники, чтобы они не разговаривали с ним. Он предположил, что его телефон отслеживают. Во время другой поездки, в западную Псковскую область, за ним следили и снимали на видео неизвестные", – утверждает редакция.

Вероятно, силовики наведывались в дом Гершковича. Другой репортер, Томас Гроув, который был знаком с Гершковичем и его кругом общения, просил приятеля журналиста проверить квартиру, в которую он жил, после того, как Эван перестал выходить на связь. Дверь квартиры никто не открыл.

Видео дня

"На следующее утро российским журналистам удалось заметить, как господина Гершковича провожали мимо лестничной клетки с головой под пиджаком и в мешковатых синих джинсах", – пишет WSJ.

Задержание Гершковича и его последствия

31-летнего Эвана Гершковича, американского журналиста, родившегося в семье мигрантов из Одессы и Москвы и последние годы жившего и работавшего в России, задержали по обвинению в шпионаже в пользу США ранее на этой неделе в российском Екатеринбурге. Местные Telegram-каналы утверждали, что он якобы интересовался деятельностью предприятий военно-промышленного комплекса (в частности, "Уралвагонзаводом").

Задержанного журналиста доставили в Москву, где его по решению московского суда взяли под стражу. Он находится в СИЗО "Лефортово".

The Wall Street Journal отвергла обвинения ФСБ и призвала администрацию Байдена выдворить российского посла и всех российских журналистов. Президент США на это ответил, что такой вариант пока не рассматривается. Он также призвал россиян освободить журналиста.

Сейчас администрация президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы организовать встречу задержанного и арестованного журналиста с дипломатами. Всех остальных граждан США, с какой целью они бы не находились в России, призывают уехать.

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