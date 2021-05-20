Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым выразил обеспокоенность из-за развертывания российских войск возле Украины и на украинских оккупированных Россией территориях.
Как говорится в заявлении представителя Государственного департамента США Неда Прайса, встреча Блинкена и Лаврова состоялась в кулуарах заседания министерского совета по вопросам Арктики.
"Секретарь Блинкен выразил нашу глубокую обеспокоенность из-за длительного развертывания вооруженных сил России в Украине и возле нее, относительно ее действий против изданий "Голос Америки" и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", а также в отношении здоровья Алексея Навального и подавления деятельности оппозиционных организаций", - говорится в заявлении.
Вас также могут заинтересовать новости
- У Байдена требуют от РФ соблюдать свои обязательства и прекратить агрессию в Украине
- Россия показала готовность использовать свои войска в Европе - разведка Финляндии
- США решили не вводить санкции против оператора "Северного потока-2"
- "Подарок Путину": в Сенате США раскритиковали решение по санкциям против "Северного потока-2"
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram