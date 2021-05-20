Также госсекретарь США выразил обеспокоенность относительно подавления деятельности оппозиционных организаций в России.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым выразил обеспокоенность из-за развертывания российских войск возле Украины и на украинских оккупированных Россией территориях.

Как говорится в заявлении представителя Государственного департамента США Неда Прайса, встреча Блинкена и Лаврова состоялась в кулуарах заседания министерского совета по вопросам Арктики.

"Секретарь Блинкен выразил нашу глубокую обеспокоенность из-за длительного развертывания вооруженных сил России в Украине и возле нее, относительно ее действий против изданий "Голос Америки" и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", а также в отношении здоровья Алексея Навального и подавления деятельности оппозиционных организаций", - говорится в заявлении.

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Автор: Виталий Саенко