В Австрии правительство интенсивно готовится к возможному блэкауту.
Об этом рассказала Министр обороны Клаудия Таннер в интервью Welt. По ее словам, вероятность отключения электроэнергии в некоторых частях Европейского Союза в ближайшем будущем очень высока.
"Вопрос не в том, придет ли он, а в том, когда он придет. Риск широкомасштабного отключения электроэнергии снова значительно увеличился в результате войны в Украине: для Путина хакерские атаки на западные энергосистемы являются средством гибридной войны. Мы не должны делать вид, что это всего лишь теория. Мы должны подготовиться к отключениям электроэнергии в Австрии и Европе", - заявила Таннер.
Полиция, пожарная служба, организации гражданской защиты и австрийские солдаты регулярно проводят совместные учения, а также объясняют людям, что делать в случае отключения электроэнергии.
Кроме того, к 2025 году правительство инвестирует 180 миллионов евро в расширение 100 "бараков", которые будут иметь достаточное энергоснабжение. Также планируется расширение "островков безопасности", которые могут стать контактными пунктами для гражданских помощников и правоохранителей в случае кризиса.
Позиция Австрии по войне в Украине
Как сообщал УНИАН, Австрия продлит действие распоряжения о временной защите беженцев из Украины до марта 2024 года.
Кроме того, страна пообещала перечислить в Фонд энергетической поддержки Украины 5 миллионов евро.
В сентябре глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что президент РФ Путин все еще хочет уничтожить Украину.
Весной Шалленберг заявлял, что Украине не следует в ближайшее время предлагать членство в Европейском союзе.