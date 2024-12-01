В то же время в Украине ситуация отличается, ведь сейчас в нашем государстве более 50% ФЛП и предприятий открыли именно женщины.

С 12 марта 2022 года все украинцы, которые находятся в Польше, получили возможность официально вести бизнес на таких же условиях, как и граждане этой страны. Таким образом украинцы могут создавать единоличную предпринимательскую деятельность, то есть как украинский ФЛП, поэтому наши граждане активно этим пользуются, отметил специалист отдела адвокации Украинского дома Александр Пестриков в комментарии для "Радио Свобода".

"В июне 2024 года активно работало почти 60 тысяч таких единоличных предприятий, и темпы регистрации не уменьшаются. Впрочем, по данным польского института экономики, только 6% из них не относятся к микропредприятиям, то есть они берут на работу 10 или более человек. Остальные - это малые предприятия, в которых работает 1-2 человека", - отметил он.

В издании добавляют, что чаще всего, по статистике польского института, украинские единоличные предприятия работают в сфере строительства (23%), информации и коммуникации (19%) и в сфере обслуживания (12%).

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Также Пестриков, со ссылкой на данные Центр экономической информации, подчеркнул, что сейчас в Польше функционирует более 28 тысяч обществ, где единственным или одним из владельцев является украинец. Он отметил, что ведение такого бизнеса является сложным, ведь для этого необходим базовый капитал, помощь бухгалтера, поскольку система налогообложения является более тяжелой.

По информации Украинского дома, больше всего в Польше ведут свой бизнес украинские мужчины. Среди предпринимателей есть только 35% женщин. Эксперт отметил, что эта тенденция схожа с польской, однако не похожа на украинскую, ведь в нашем государстве уже более 50% ФЛП и малых предприятий открыли именно женщины. По мнению Пестрикова, на это могла повлиять война и мобилизация мужчин.

Эксперт отметил, что только 15% украинских предприятий в Польше берут на работу граждан этой страны, а 85% нанимают именно украинцев.

"С одной стороны, это хорошая тенденция, потому что украинцы поддерживают украинцев, но в перспективе это может привести к "гетоизации", то есть создаются бизнесы, которыми занимаются украинцы, ориентированные только на украинцев, и украинец, который живет в Польше, из-за этого может слабо интегрироваться в польскую среду", - подчеркнул специалист.

Украинские беженцы за рубежом - последние новости

Ранее исследование Национального банка Польши показало, что почти 80% украинцев в Польше работают или ищут работу. Отмечается, что уровень занятости украинцев в этом государстве растет благодаря трудоустройству беженцев, прибывших в Польшу после 2022 года.

Также опрос показал, что около 65% украинцев, которые выехали в Германию из-за полномасштабного вторжения РФ, больше никогда не вернутся в Украину. Известно, что сейчас Германия остается лидером по количеству размещенных беженцев из Украины, эта цифра может достигать понаж 1,1 млн человек.

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