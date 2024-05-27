Пекин и Москва все больше заинтересованы найти способы лишить США возможностей, связанных с космосом.

Китай и Россия все больше заинтересованы в том, чтобы найти способы лишить США - как страну, которая имеет наибольшее количество наземных возможностей, связанных с космосом, - способности их использовать. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что после распада СССР Штаты стали ведущей державой в аспекте космических возможностей, связанных с проведением военных операций на Земле. При этом РФ и Китай надеются использовать эту силу против США, чтобы "выровнять поле боя".

"Развитие противокосмического потенциала, такого как противоспутниковое оружие, дает возможность нарушить космические возможности противника, будь то системы связи, навигации, командования и управления, а также логистические сети, которые опираются на космические системы", - говорит директор Центра безопасности, стратегии и технологий исследовательского фонда Observer в Нью-Дели Раджесвари Пиллай Раджагопалан. Видео дня

Издание указывает, что Россия, вероятно, также работает над расширением своих возможностей наземной радиоэлектронной борьбы за счет разработки космических технологий для глушения сигналов спутников на орбите. Так, в последние годы РФ запускала космические аппараты, способные вести наблюдение за иностранными спутниками - два из этих аппаратов имели высокую скорость, а другие, по предположениям, могли выбрасывать аэрозоли, что указывает на то, что они могут испытывать оружие.

В свою очередь Китай заявил о своих противокосмических амбициях еще в 2007 году, когда запустил ракету на расстояние около 500 миль в космос, чтобы сбить один из своих собственных устаревших метеорологических спутников.

"Этот шаг нарушил десятилетнее затишье в испытаниях противоспутниковых ракет, которое длилось несколько десятилетий после окончания холодной войны, и за ним последовали аналогичные операции США, Индии и России", - пишет издание.

Битва за космос - последние новости

Россия хочет разместить ядерную бомбу на орбите, что может спровоцировать мировую войну. Об этом пишет Forbes. По данным издания, США могут попытаться уничтожить российскую бомбу превентивно.

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