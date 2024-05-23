США могут попытаться уничтожить российскую бомбу превентивно.

Разработка Кремлем противоспутникового оружия с ядерной боеголовкой и блокирование резолюции ООН по контролю над космическими вооружениями могут в итоге спровоцировать конфликт крупных держав. Такое мнение высказывают эксперты и аналитики, опрошенные Forbes.

Главный директор отдела космической безопасности и стабильности в вашингтонской организации "Безопасный мир" Виктория Самсон отмечает, что подрыв российской ядерной боеголовки в космосе в первую очередь будет представлять угрозу для космонавтов на международной космической станции.

Однако смерть нескольких астронавтов, вероятно, будет наименьшей из проблем человечества, если россияне взорвут бомбу в космосе. Бывший ядерный исследователь Агентства по уменьшению угрозы (США), подполковник Роберт Винсент говорит, что подрыв термоядерной бомбы на низкой околоземной орбите мог бы мгновенно уничтожить огромное количество спутников.

Видео дня

По его словам, испытание, проведенное Пентагоном еще в 1962 году, показало, что даже один ядерный взрыв на большой высоте способен эффективно уничтожать спутники не только вблизи, но даже на другой стороне Земли.

Винсент утверждает, что страны, чьи спутники подвергнутся ядерной атаке, столкнутся с трудной дилеммой в формулировке ответа, который бы не привел к эскалации и дальнейшему использованию атомного оружия.

Астрофизик Джоэл Примак, почетный профессор физики Калифорнийского университета, заметил, что уничтожение даже одной тысячи спутников (на орбите их в разы больше) образовало бы смертоносное поле обломков, которое бы вращалось вокруг планеты в течение нескольких следующих поколений.

Эксперт по России, докторант Института глобальных конфликтов и сотрудничества в Калифорнийском университете Спенсер Уоррен считает, что США и другие страны НАТО могут в определенный момент нанести превентивный удар, не дожидаясь, пока Россия лишит их своих военных спутников. По его словам, США могут попытаться уничтожить российскую ядерную бомбу на орбите неядерным противоспутниковым оружием.

Если Россия взорвет ядерную ракету в космосе для уничтожения спутников, или если США уничтожат российскую ракету превентивным ударом, это даст "все предпосылки для большого мирового конфликта", убежден профессор Джек Берд, один из ведущих мировых экспертов по договорам ООН, регулирующих безопасность в космосе.

"Учитывая, что так много критически важных военных средств сейчас расположено на орбите, можно привести весомый аргумент, что следующая мировая война между сверхдержавами начнется в космосе, особенно в том смысле, что первый выстрел, вероятно, будет сделан именно там", - говорит профессор Берд.

Российское противоспутниковое оружие: что известно

Как писал УНИАН, в феврале власти США заявили о новой "серьезной угрозе" от России, которая заключается в попытках России создать противоспутниковое оружие с применением ядерных технологий. В мае стало известно, что речь идет о запуске спутника, на борту которого Россия будет держать готовый к взрыву ядерный заряд. При необходимости Кремль сможет его взорвать и таким образом уничтожить значительное количество спутников вокруг Земли.

В конце апреля в Совбезе ООН состоялось голосование за резолюцию с призывом ко всем странам мира придерживаться давно существующих международных договоренностей о безъядерном статусе космоса, Россия наложила вето на эту резолюцию - единственная из всех стран-членов Совбеза ООН.

Вас также могут заинтересовать новости: