"У нас тут инвалид? Сейчас еще один будет": белорус снял на видео свое задержание силовиками
Житель Минска снял на видео свое задержание силовиками во время протестов. Запись чудом не удалили во время обысков.
Видео опубликовало белорусское издание TUT.BY.
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На начальных кадрах видно, в какой способ силовики задерживали людей на протестах: оператора взяли под руки, когда тот снимал происходящее вокруг. Автозак, в который запихнули мужчину, быстро наполнялся и другими задержанными.
Вскоре один из присутствующих начал доказывать, что не участвовал в протестах, а возвращался домой. Однако силовики ответили руганью и набросились на него с дубинками.
Омоновцы называли белорусов "животными" и спрашивали, хотят ли они еще "сидеть на лавочках".
"Вниз его, на*уй, то же самое. Быстро, на*уй, один на другого! Сюда иди, на*уй!», – распределяли задержанных силовики. Когда кто-то заметил, что в автозаке находится человек с инвалидностью, один из омоновцев отрезал: «Руки за голову, на*уй! Будет еще один!».
Затем в транспорт забросили человека со сломанной ногой. Наконец кто-то из силовиков заявил, что силу применять не надо, потому что уже нет необходимости.
Что происходит в Беларуси: Хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласные с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать. Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси. 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки. Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- 24 августа Ольгу Ковалькову, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, и другого члена Координационного совета – Сергея Дилевского – задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.
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