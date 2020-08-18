Трамп о протестах в Беларуси: я поддерживаю демократию

Ранее президент США Дональд Трамп назвал "ужасной" ситуацию в Беларуси после выборов.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп дал оценку акций протеста в Беларуси и подчеркнул, что поддерживает демократию.

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Об этом Трамп сказал во время выступления по поводу подписания прокламации к 100-й годовщине со дня ратификации 19-й поправки к Конституции США, которая гарантировала право женщин голосовать. Мероприятие транслировалось на странице Белого дома в Facebook.

В частности, у Трампа спросили, поддерживает ли он протесты в Беларуси и есть ли у него сообщение для Москвы относительно возможного военного вмешательства.

"Вы должны понять меня - мне нравится видеть демократию. Демократия - это очень важное слово. Не кажется, что в Беларуси слишком много демократии. Но мы говорим со многими людьми, мы в нужное время будем говорить с Россией, и мы непременно будем говорить с другими людьми, которые вовлечены. Но несомненно, там очень большой марш, и кажется, что это очень мирный марш ... Он кажется очень мирным протестом, и я поддерживаю демократию", - подчеркнул Трамп.

Он сравнил ситуацию в Беларуси с недавней ситуацией в США, когда во время акций протеста поджигали магазины.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7000 участников акций. 13 августа их начали выпускать из изоляторов.

По данным правозащитников, во время уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли минимум пять человек, еще семеро находятся в критическом состоянии в реанимации, около 200-300 задержанных правозащитники считают политзаключенными.

15 августа Лукашенко после телефонного разговора с Путиным заявил, что президент РФ пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны. Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне.

16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

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Перевод: Виталий Саенко