В Беларуси обыскивают дом, где жил Цепкало с семьей

Дом Цепкало сейчас не принадлежит.

Дом в Минске, в котором жил до эмиграции оппозиционер Валерий Цепкало с семьей, обыскивают.

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Об этом в комментарии белорусской службе Радио Свобода сообщил представитель политика Алексей Урбан.

"Теперь в этом доме живет тетя Вероника, которая за ним присматривает. Поскольку Валерий и Вероника Цепкало с детьми за границей, трудно узнать подробности и причины обысков. Но мне это подтвердила тетя Вероника», – сказал он.

Дом принадлежит лизинговой компании, потому что перед выборами Цепкало его продал.

Цепкало покинул с семьей Беларусь 24 июля, когда получил от друзей в правоохранительных органах информацию о намеченном аресте.

Кроме того, по словам Цепкало, сотрудники прокуратуры приходили в школу, где учатся его дети, и требовали от педагогов подписать определенные документы.

Что происходит в Беларуси: хронология протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласные с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

11 августа в стране объявили общенациональную забастовку. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать. Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки. Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.

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Автор: Яна Ставская