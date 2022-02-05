На борту крейсера находился корреспондент российского пропагандистского ресурса "Звезда".

Ирландские Военно-воздушные силы показали крейсер "Маршал Устинов" под прицелом. Этому предшествовало сообщение телеканала МО РФ "Звезда" о маневрах российского флота в Атлантическом океане.

На это обратил внимание основатель проекта InformNapalm Роман Бурко.

4 февраля пропагандистский телеканал "Звезда" опубликовал репортаж своего корреспондента с борта этого самого крейсера "Маршал Устинов" об "учениях" российских ВМС в северо-восточной части Атлантического океана.

Во время учений самолеты "противника" атаковали крейсер сразу с обеих сторон, пишет российский корреспондент.

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За три часа после публикации на странице Ирландского авиационного корпуса в Twitter распространили видео без комментариев, на котором держат в прицеле "Маршал Устинов", отметил Бурко.

Россия заметно увеличила количество военных учений в море и на суше на фоне беспокойства мирового сообщества относительно возможного вторжения РФ в Украину.

По данным разведок, вокруг Украины сейчас сконцентрировано более 100 тысяч войск.

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