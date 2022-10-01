Советник Байдена отметил, что фейковые референдумы - это из путинского сценария обмана, дезинформации и агрессии.

Мошенническая попытка России аннексировать территорию южной Украины является вопиющим нарушением международного права и не имеет легитимности.

Об этом заявил на брифинге в Белом доме советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Голос Америки.

"Это неудивительно, это прямо из путинского сценария обмана, дезинформации и агрессии, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев, – сказал Салливан. – На самом деле, я предупреждал об этом несколько раз, в том числе совсем недавно. По нашим сведениям, каждое действие в этом процессе заранее инсценировано и сфальсифицировано по заказу Кремля"

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Он отметил, что фиктивный референдум проходил под дулами автоматов. Мирных украинцев заставляли голосовать путем принуждения, запугивания, а иногда и под наблюдением вооруженной охраны.

"Заявлять, что это отражает волю народа – абсурд. Соединенные Штаты никогда не признают эти действия. Мир никогда не признает эти действия", - отметил он.

Салливан подчеркнул, что США ответят на эти попытки Кремля аннексировать часть Украины санкциями. "Мы задействуем всю власть, чтобы внедрить это быстро и официально. Мы также анонсировали сегодня новые санкции. Они направлены на российское правительство и [российских] лидеров, включая членов Государственной думы, участвующих в этих мошеннических действиях, включая руководство Центробанка РФ. Мы также подвергнем санкциям российское и белорусское военное руководство, и особенно тех, кто обеспечивает оборонный заказ, включая международных поставщиков, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс", - пояснил советник Байдена.

"Во-вторых, мы продолжим поставлять военное оборудование, чтобы украинцы смогли защищать свою территорию и свободу. Сегодня президент Байден подпишет утвержденный Конгрессом законопроект более чем на $12 млрд дополнительного финансирования для Украины. Мы благодарны,... что между партиями нет сильных противоречий по поводу того, что россияне только что совершили. Нет больше мелких упреков и заявлений, что... мы (администрация Белого дома – ред.) избегаем попыток продолжать помощь Украине в защите ее территорий и имущества на оккупированных Россией территориях", - сказал Салливан.

Попытка аннексии Россией части областей Украины

Россияне 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской - о присоединении к РФ.

Жители захваченных россиянами территорий не хотели участвовать в псевдореферендумах, поэтому их оккупанты заставляли голосовать под дулами автоматов. По результатам, которые показала российская пропаганда, более 90% участников "референдума" проголосовали "за".

Ряд стран, ЕС и США объявили, что не будут признавать результаты фейкового голосования.

Несмотря на это, президент РФ Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии частей четырех областей Украины и предложил Киеву переговоры.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что договориться о сосуществовании с Владимиром Путиным невозможно, поэтому Украина будет вести диалог с другим президентом РФ.

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