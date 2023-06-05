Де Кроо отказался комментировать возможные последствия, если эти сообщения подтвердятся.

Премьер Бельгии Александр Де Кроо подтвердил, что поручил провести расследование на предмет использования переданного Украине оружия бельгийского производства участниками рейда в Белгородскую область.

"Наше министерство обороны и его разведывательные органы начали расследование и просят предоставить информацию, чтобы выяснить, что именно произошло. Европейское оружие поставляют в Украину при условии, что его будут использовать на украинской территории для защиты этой территории. И у нас строгий контроль, чтобы убедиться, что это так", - заявил бельгийский премьер, пишет Reuters.

Де Кроо отказался комментировать возможные последствия, если эти сообщения подтвердятся.

Видео дня

"Мы не должны забегать вперед. Но мы анализируем ситуацию и отнесемся к этому очень серьезно", - сказал премьер-министр.

Информация об использовании бельгийского оружия добровольцами - детали

Ранее The Washington Post писала, что у российских добровольцев, вошедших область в конце мая с территории Украины, были винтовки производства Бельгии, а также оружие и техника из США и Чехии.

Позже стало известно, что Бельгия обратится к Украине с просьбой объяснить информацию о том, что оружие бельгийского производства использовали антипутинские вооруженные формирования для рейда на российскую Белгородскую область.