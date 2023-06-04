Правительство страны направит украинским властям обращение в ближайшее время.

Бельгия обратится к Украине с просьбой объяснить информацию о том, что оружие бельгийского производства использовали антипутинские вооруженные формирования для рейда на российскую Белгородскую область.

Как сообщило издание Het Laatste Nieuws со ссылкой на собственные источники, министры обороны и иностранных дел Бельгии Людивин Дедондер и Хаджа Лябиб свяжутся с украинскими властями в ближайшее время, чтобы получить разъяснение ситуации.

"Эти поставки предназначены для ВСУ, для защиты украинской территории и населения от российского вторжения. Это четко указано в документах, сопровождающих каждую поставку", – сказал источник издания.

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Как добавил источник, это оружие не предназначено для группировок с внутренними российскими интересами.

Данные об использовании западного оружия

Некоторое время назад издание The Washington Post сообщило, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", воюющие на стороне Украины, в конце мая зашли в Белгородскую область и при этом использовали четыре тактических транспортных средства, переданных Украине западными партнерами.

В украинской ответили, что западная техника у российских бойцов оказалась как трофей после боевых действий с россиянами.

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