Главы МИД Украины и Бельгии обсудили этот вопрос во время встречи в США.

Королевство Бельгия намерено передать Украине дополнительное оружие.

Об этом министр иностранных дел Украины сообщил в микроблоге Twitter в рамках рабочего визита в США.

"Встретился со своей бельгийской коллегой Хаджей Лабиб. Бельгия настроена отправить больше оружия в Украину и активизировать усилия по разминированию. Я проинформировал министра иностранных дел Лабиб о "Киевском договоре безопасности" (о рекомендациях относительно гарантий безопасности для Украины - УНИАН). Мы также согласились, что Россия должна быть привлечена к ответственности за преступление агрессии против Украины", - подчеркнул Кулеба.

Видео дня

Как сообщал УНИАН, в феврале Бельгия решила в ответ на просьбу Украины передать для украинской армии 3,8 тыс. тонн горючего, 2 тыс. пулеметов, 3 тыс автоматов и 200 противотанковых гранатометов.

Также на фоне войны в Украине Бельгия передумала отказываться от ядерной энергетики. Власти страны заявили о решении отложить на десять лет запланированный на 2025 год отказ от ядерной энергетики.

Вас также могут заинтересовать новости: