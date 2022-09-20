Королевство Бельгия намерено передать Украине дополнительное оружие.
Об этом министр иностранных дел Украины сообщил в микроблоге Twitter в рамках рабочего визита в США.
"Встретился со своей бельгийской коллегой Хаджей Лабиб. Бельгия настроена отправить больше оружия в Украину и активизировать усилия по разминированию. Я проинформировал министра иностранных дел Лабиб о "Киевском договоре безопасности" (о рекомендациях относительно гарантий безопасности для Украины - УНИАН). Мы также согласились, что Россия должна быть привлечена к ответственности за преступление агрессии против Украины", - подчеркнул Кулеба.
Как сообщал УНИАН, в феврале Бельгия решила в ответ на просьбу Украины передать для украинской армии 3,8 тыс. тонн горючего, 2 тыс. пулеметов, 3 тыс автоматов и 200 противотанковых гранатометов.
Также на фоне войны в Украине Бельгия передумала отказываться от ядерной энергетики. Власти страны заявили о решении отложить на десять лет запланированный на 2025 год отказ от ядерной энергетики.