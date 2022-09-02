Сотрудники пограничной службы соседней Беларуси начали обворовывать украинские фуры на границе.
Об этом сообщил украинский военный журналист Андрей Цаплиенко и обнародовал соответствующее видео.
Журналист утверждает, что инцидент произошел на участке автотрассы E85 возле пункта пропуска "Мокраны", что напротив украинского КПП "Доманово". Именно здесь с момента полномасштабного вторжения России в Украину стоят грузовики на украинской регистрации.
"Беларусы подъехали на штатной "буханке" и начали "бомбить" автопоезда. Забирали чужое, то, что, по их мнению, плохо лежит. И, как обычные воры, с крадеными вещами как можно быстрее слиняли с места преступления. На служебной машине. Думаю, как раз по номеру этого уазика можно легко узнать фамилии мародеров в беларуской пограничной форме", - написал Цаплиенко.
Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил за распространение визовых санкций ЕС на граждан не только России, но и Беларуси.