Инцидент произошел на участке автотрассы E85 возле пункта пропуска "Мокраны", что напротив украинского КПП "Доманово".

Сотрудники пограничной службы соседней Беларуси начали обворовывать украинские фуры на границе.

Об этом сообщил украинский военный журналист Андрей Цаплиенко и обнародовал соответствующее видео.

Журналист утверждает, что инцидент произошел на участке автотрассы E85 возле пункта пропуска "Мокраны", что напротив украинского КПП "Доманово". Именно здесь с момента полномасштабного вторжения России в Украину стоят грузовики на украинской регистрации.

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"Беларусы подъехали на штатной "буханке" и начали "бомбить" автопоезда. Забирали чужое, то, что, по их мнению, плохо лежит. И, как обычные воры, с крадеными вещами как можно быстрее слиняли с места преступления. На служебной машине. Думаю, как раз по номеру этого уазика можно легко узнать фамилии мародеров в беларуской пограничной форме", - написал Цаплиенко.

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил за распространение визовых санкций ЕС на граждан не только России, но и Беларуси.

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