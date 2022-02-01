Международное сообщество опасается, что Россия привлечет сосредоточенные вокруг Украины войска для нового вторжения.

Госдеп США обязал семьи американских дипломатов покинуть Беларусь из-за непредвиденной ситуации в регионе в связи с сосредоточенными вокруг Украины российскими войсками.

Об этом говорится в сообщении на сайте департамента.

"В связи с увеличением непривычной и тревожной военной активности России у границы с Украиной, граждане США, которые находятся в Беларуси или планируют туда поездки, должны знать, что ситуация непредсказуема, и в регионе наблюдается повышенное напряжение", - информирует Госдеп.

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Также возможно потенциальное преследование, направленное конкретно на иностранцев. Учитывая повышенную нестабильность ситуации, гражданам США настоятельно не рекомендуется ездить в Беларусь.

"Возможности правительства США по оказанию плановых или неотложных услуг гражданам США в Беларуси уже серьезно ограничены из-за решения правительства Беларуси в отношении штатного расписания посольства США", - говорится в сообщении.

Американцам посоветовали избегать публичных демонстраций и регулярно пересматривать возможные планы отъезда на случай чрезвычайной ситуации.

На фоне беспокойств мирового сообщества по сосредоточенных российских войск вокруг Украины Путин договорился с Лукашенко о внеплановых военных учениях в Республике в феврале. Однако, как свидетельствуют данные СМИ, лишь часть российских солдат попадает на заявленные полигоны, другая остановилась на полпути – недалеко от украинской границы.

Запад переживает, что в возможной новой атаке на Украину Путин может привлечь Беларусь.

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