Непризнанный президент хочет ответить на санкции ЕС

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о возможном ограничении транзита товаров между Литвой и Украиной в ответ на запрет Вильнюса пропускать белорусские калийные удобрения через порт Клайпеды.

Такое заявление он сделал на представлении главы Гомельского облисполкома, передает БЕЛТА.

Читайте такжеОтвет на санкции: Беларусь откажется от товаров из ЕС и США"И если тема транзита с Евросоюзом уже всем набила оскомину, то как-то совсем не вспоминают, что взаимный товарооборот Украины, к примеру, только с Литвой через нашу страну в этом году составил около трех миллионов тонн, в том числе через гомельский участок государственной границы", - напомнил Лукашенко.

"Я не понимаю, чем литовцы думают, напирая на нас. Мы закроем этот транзит, пускай ездят через Германию или попробуют через Польшу – будет в три раза дороже", - добавил он.

Читайте такжеЗа призывы ввести санкции против режима Лукашенко в Беларуси будут давать до 12 лет тюрьмыНапомним, Украина не присоединилась к пятому пакету санкций Евросоюза против режима Александра Лукашенко в Беларуси, связанных с продолжением нарушения прав человека и "инструментализацией" незаконной миграции.

Новые санкции ЕС против режима Лукашенко: подробности

2 декабря Евросоюз официально утвердил пятый пакет санкций против режима Лукашенко.

Под ограничительные меры попали авиакомпания "Белавиа" и другие компании.

Также было расширен круг физических лиц, в отношении которых действуют санкции ЕС.

Всего теперь санкции Евросоюза применяются к 183 людям и 26 учреждениям и компаниям из Беларуси.

Ограничительные меры предусматривают замораживание активов, а гражданам ЕС и компаниям запрещено предоставлять финансовые средства подсанкционным физическим и юридическим лицам.

Вас также могут заинтересовать новости: