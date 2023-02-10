По его убеждению, рыночная экономика РБ стала "распущенной", но диктатура может ее "обуздать".

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что обуздать цены в стране необходимо, "использовав преимущества диктатуры". По его убеждению, рыночная экономика РБ стала "распущенной".

Как сообщает "Пул первого", открыто диктатуру в Беларуси Лукашенко признал 10 февраля на совещании по вопросам ценообразования.

"Это самая тяжелая работа после долгих лет распущенности, рыночной распущенности. Я понимаю, что обуздать цены, когда в распущенности цен заинтересованы миллионы людей, очень непросто. Но власти у нас достаточно. Преимущества нашей власти, диктатуры, именно это мы должны использовать", – заявил Лукашенко.

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Кроме того, белорусский диктатор предостерег "продвинутых экономистов" от "безумной мысли", что демократия и свободный рынок "спасут мир". По его убеждению, рыночная экономика якобы не работает. Он объяснил это на примере санкций против России.

"Если рынок регулируется спросом и предложением, тогда почему установлен какой-то потолок цен на главный товар России? Я имею в виду нефть и нефтепродукты. Почему Запад и США начали регулировать цены? Рыночная же экономика. Мы должны жить собственным умом... Если мы видим необоснованный рост цен неизвестно откуда,... мое требование остается неизменным. Никакой демократии у них нет и ни одного свободного рынка", – заявил диктатор.

Диктатура в Беларуси

Лукашенко уже не впервые открыто говорит о диктатуре в Беларуси. В частности, в апреле 2022 года ближайший соратник Путина заявил, что без диктатуры в стране белорусы "ходили бы голытьбой".

"Слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой", - заявил он.

Между тем Лукашенко не перестает подыгрывать диктаторскому режиму Путина. По данным ГПСУ на территории Беларуси сейчас находится около 11 тысяч российских военных, однако их количество периодически меняется. По словам главы ГПСУ, пограничники не фиксируют увеличение группировок российских и белорусских войск у украинской границы.

Кроме того, в воздушном пространстве Беларуси российские захватчики собирают данные о ПВО ВСУ для нанесения по Украине новых ударов.

В то же время украинская разведка считает, что сейчас угрозы открытого вторжения со стороны Беларуси на территорию Украины нет. Президент РБ Александр Лукашенко водит российского лидера Владимира Путина за нос.

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