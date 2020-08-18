Канада и Ирландия отказались признавать победу Лукашенко на выборах
09:52, 18 августа 2020Мир
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МИД Канады призвало провести в Беларуси новые президентские выборы.
9 августа в Беларуси прошли выборы президента / фото REUTERS
Канада и Ирландия не признали победу Лукашенко и призвали провести новые выборы президента.
Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает "Европейская правда".
"Мы не принимаем результаты этих сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси и призываем к свободным и справедливым выборам", - говорится в заявлении, которое Шампань обнародовал в своем Twitter.
В свою очередь, глава МИД Ирландии Саймон Ковни осудил нарушение прав человека в Беларуси, передает nv.ua.
"Мы продолжим оказывать давление на белорусские власти с целью освободить всех несправедливо задержанных, и мы полностью поддерживаем начало процесса адресных санкций", — заявил Ковни.
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Президентские выборы в Беларуси: реакция мира
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