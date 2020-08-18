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Канада и Ирландия отказались признавать победу Лукашенко на выборах

09:52, 18 августа 2020
Мир
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9 августа в Беларуси прошли выборы президента / фото REUTERS

Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает "Европейская правда".

"Мы не принимаем результаты этих сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси и призываем к свободным и справедливым выборам", - говорится в заявлении, которое Шампань обнародовал в своем Twitter.

В свою очередь, глава МИД Ирландии Саймон Ковни осудил нарушение прав человека в Беларуси, передает nv.ua.

"Мы продолжим оказывать давление на белорусские власти с целью освободить всех несправедливо задержанных, и мы полностью поддерживаем начало процесса адресных санкций", — заявил Ковни.

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Автор: Екатерина Лиманская

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