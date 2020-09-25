Силовики демонстрировали ученикам настоящее оружие.

В одной из городских гимназий Беларуси школьников учили разгонять протесты.

Фото появились на Telegram-канале оппозиционного Белсат.

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На детей надели игрушечный бронежилет и шлем, а в руки дали дубинки.

Силовики также демонстрировали ученикам настоящее оружие, разложив его на столе на футбольном поле.

Школьников поделили на группы: одна из них, как об этом свидетельствуют фото, играла роль протестующих, другая – их задерживала.

Выборы и протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админарест.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

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Автор: Яна Ставская